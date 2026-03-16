Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, mesajında Kadir Gecesi'nin insanlığın Kur'an-ı Kerim ile tanıştığı gece olduğuna vurgu yaparak 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz makbul olsun.' ifadelerine yer verdi.

Kur’an-ı Kerim’in indiği gece münasebetiyle Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne de değinen Başkan Yalçın, “Tablakaya’daki Yaman Dede Konağı’nda bulunan ve ülkemizde bir örneği olmayan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak hemşehrilerimizin ziyaretine açık. Ayrıca oluşturduğumuz müze otobüs ile de hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize yine eşsiz Kur’an-ı Kerim Mushaflarını görme imkanı sağlıyoruz” dedi. 

Başkan Yalçın mesajında ayrıca Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan savaş ve zulümlere de yer verdi. Bu mübarek gecenin insanlığın sulh ve selamete kavuşmasına vesile olması duasında bulunan Başkan Yalçın, “İnsanlık savaşlardan çok çekti. Savaşın kazananı yoktur, kaybedeni insanlıktır. İnşallah savaşlar, zulümler sona erer de yer yüzü huzur bulur” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. 

Haber Merkezi

