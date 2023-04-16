Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 16.04.2023 15:38
  • Güncelleme: 16.04.2023 16:55
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Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu dikkat çekerek, “İnsanlığın Kur’an-ı Kerim ile tanıştığı, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz makbul olsun.” ifadelerine yer verdi. Başkan Yalçın, mesajında geçtiğimiz yıl yine Kadir Gecesi’nde açılışı yapılan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne de değindi. Açılışından bugüne kadar 25 binden fazla ziyaretçinin sergiye gelerek nadide eserleri incelediğini açıklayan Başkan Yalçın, “Biliyorsunuz, bu gecenin anlam ve önemine uygun olarak Kayseri’de geçtiğimiz yıl bir ilk olan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’nin açılışını yapmıştık. Sergiye ilgi oldukça yoğun oldu, bugüne kadar 25 binden fazla insanımız birbirinden kıymetli Kur’an’ı Kerimlerin tıpkıbasımlarını görmek için Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret ettiler" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın mesajında ayrıca bu yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve büyük acılara neden olan depremde etkilenenlere de yer verdi. Depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren kolları sıvadıklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Bu vesile ile depremzede kardeşlerimin de Kadir Gece’lerini tebrik ederken Rabbim’den bizlere bir daha böyle acılar yaşatmaması duasında bulunuyorum” dedi.

İHA

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