Başkan Yalçın'dan kırsala çıkarma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerine yönelik inceleme gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, Talas Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı.

PAYLAŞ
  • 21.09.2023 12:25
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:34
Başkan Yalçın'dan kırsala çıkarma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerine yönelik inceleme gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, Talas Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı.

Kepez, Örencik, Çömlekçi ve Koçcağız Mahallelerini ziyaret eden Başkan Yalçın buradaki çalışmaları yerinde gördü.

1 GÜNDE 4 MAHALLE

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde Başkan Yalçın ilk olarak Kepez Mahallesi’ne hareket etti. Burada Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, yapımı devam eden Kepez Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde gördü.

Daha sonra Örencik Mahallesine geçen Başkan Yalçın, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar Nurettin Bulut ile birlikte devam eden yol ve sosyal tesis çalışmalarını inceledi. Başkan Yalçın’ın sonraki durağı Çömlekçi Mahallesi oldu.

Çömlekçi Muhtarı Recep Çelik tarafından karşılanan Başkan Yalçın, burada da yapımı devam eden sosyal tesis inşaatı başta olmak üzere bir çok çalışmayı yerinde inceleyerek gelinen noktayla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Yalçın’ın son durağı ise Koçcağız Mahallesi oldu. Muhtar Mehmet Kütük ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yapımı süren sosyal tesis ve şadırvan inşaatında incelemelerde bulundu.

“BELEDİYE MAHALLEMİZDE DEVAM EDİYOR”

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelere hizmet ve yatırım konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek, “4,5 yıl önce ilk göreve başladığımızda hayata geçirdiğimiz Belediye Mahallemizde uygulamasıyla kırsal mahallelerimize adeta hizmet çıkartması yapmış, 45-50 araç ve 100’e yakın personelle mahallelerimize önemli hizmet ve yatırımlar kazandırmıştık. Belediye mahallemizde uygulamamız kendi çapında devam ediyor. Bugün de Kepez, Örencik, Çömlekçi ve Koçcağız mahallelerimizi gezerek hem hemşehrilerimizle bir araya geldik hem de başta sosyal tesis yapımı olmak üzere çeşitli konularda devam eden çalışmalarımızı yerinde gördük. Kırsal mahallelerimize hizmet ve götürmeye devam ediyoruz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayseri’nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Hırsız komşusu çıktı

Hırsız komşusu çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Molu'nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Faruk Molu’nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, 'Muhtarlar mahallenin abisi, ablası'

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, “Muhtarlar mahallenin abisi, ablası”

DAHA FAZLA
Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

ERÜ Mağaza Açıldı

ERÜ Mağaza Açıldı

U22 Boks Şampiyonası'da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

U22 Boks Şampiyonası’da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı