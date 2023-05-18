Başkan Yalçın'dan kırsaldaki öğrencilere müze sürprizi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

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  • 18.05.2023 09:48
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:31
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Başkan Yalçın'dan kırsaldaki öğrencilere müze sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

Geçen yıl yapılan tarihi çevre tanıtım gezileri kapsamındaki turlar şimdi Müzeler Haftasına dahil edilerek genişletildi. Kırsaldaki öğrencilerin Kayseri’deki şehir, yeme içme, giyim kuşam, tarihi eser gibi konularda bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı gezi programı, Kayseri Lisesindeki Milli Mücadele Müzesi ile başladı.

Sakaltutan, Alaybeyli ve Kamber mahallelerinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin yer aldığı turun ilk durağında Kurtuluş Savaşı’nda Kayseri’nin milli mücadeledeki rolü anlatıldı. Talas Belediyesi Sanat Tarihçisi Özcan Eroğlu rehberliğindeki gezi, daha sonra Kayseri Kalesi içindeki arkeoloji müzesi ile devam etti. Kayseri bölgesindeki kazılardan çıkan uygarlıklara ait eserlerin sergilendiği müzede öğrenciler milattan önceye ait bilgilere yerinde ulaştı.

Oldukça keyifli ve bilgilendirici geçen gezi, Güpgüpoğlu Konağı’ndaki etnografya müzesi ile sürdü. Burada öğrenciler, Kayseri yöresine ait geçmişteki giysilerden yiyeceklere, kullanılan eşyalardan kültüre kadar çeşitli alanlardaki eserleri gördü.

Gezinin son durağı ise Mimarsinan Parkı içinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi oldu. Selçuklulardan günümüze ulaşan eserleri hayranlıkla inceleyen öğrenciler, böylelikle Kayseri’nin her dönemine ait genel bir kültürü yerinde öğrenmiş oldu.

“Çok faydalı bir gezi”

Gezi sonunda görüşlerini belirten Sakaltutan Yeni Ufuklar İlköğretim Okulu Müdürü İsmail Kılıç, kırsaldaki çocukların da Kayseri kültürünü tanımalarına sağladıkları katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Çok faydalı bir gezi olduğunu düşünüyorum. Yavrularımız Kayseri’deki kültür ögelerini yerinde görerek tanıma fırsatı buldu” dedi.

Alaybeyli Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Tuğçe Bekiş, Kayseri’nin güzelliklerini tanıma fırsatı sağlamasından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Öğrencilerden başkan amcaya teşekkür

Geziye katılan öğrencilerden Şerife Yıldırım ise, daha önce bu müzeleri görmediğini belirterek, “Bunun için Başkan Amca’ya teşekkür ederim” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Selim Karaoğlan da Müzeler Haftası gezisi için Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, Taliphan Ateş adlı öğrenci ise, daha önce bu güzellikleri görmediğini ifade etti.

Kırsaldaki ortaokul öğrencilerine yönelik müze gezisi bir hafta boyunca devam edecek. Geçen yıl başlatılan “Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri” kapsamındaki gezilerle kırsal mahallelerdeki lise öğrencileri Kayseri kültürünü tanıma fırsatı bulmuştu.

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İHA

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