Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış çalışmaları ekibiyle gerçekleştirilen toplantıda, “Sizlere bizim teşekkür borcumuz var. Neden? Bugüne kadar hiçbir arkadaşımız yüzümüzü yere baktıracak bir iş yapmadı. Allah sizden razı olsun. Herkes işini iyi yapıyor. Evine helalinden ekmek götürüp, mutlu olacağız” dedi.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürü ve kış çalışmaları ekibiyle bir araya geldi. Meclis salonundaki toplantıda sözlerine “Cenabı Allah kazasız belasız yıllarda hizmet etmeyi nasip etsin” diyerek başlayan Başkan Yalçın, kendilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmasında ekiplerin çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın; “Burada doğup, yaşayıp ekmeğimizi kazanıyorsak mutluluğa vesile olacak işler yapacağız. Herkes kendi işine bakarsa mutlu olur. Kul kula sebeptir. Siz bu işi yapıp evinize ekmek götüreceksiniz. Siz yolları açacaksınız insanlar işine okuluna gidecek. Biz bir ekibiz. Ekip olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Hepiniz çalışırken beni hatta devleti temsil ediyorsunuz. Babam kar ekinin yorganı derdi. Cenabı Allah bereketini kesmesin. Onun kıymetini de bileceğiz.” diye konuştu. Başkan Yalçın, belediye hizmet binasındaki Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinin çalışmaları sağladığı katkıdan bahsederek; “Merkezimizdeki kurulu kameralar sizin de bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Çok sayıda asılsız ihbarın önüne geçiyor. Böylelikle hem zamandan hem iş gücünden yararlanıyoruz. Allah sezonumuzu hayırlı olsun. Eskilerin dediği gibi çok verip çürütme az verip kurutma ya Rabbi. Allah devlete zeval vermesin. Size de hayırlı işler, sağlıklar, uzun ömürler versin. Ailenizle mutlu yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın sözlerini “Bir kardeşiniz, ağabeyiniz, gençlerin babası olarak söylüyorum evinize hoşgörülü olun. Onlar yolunuzu gözlüyor.” şeklindeki tavsiyesiyle tamamladı.