Başkan Yalçın'dan Meclis Üyelerine İcraat Sunumu

“TALAS, ŞEHRİN KUTUP YILDIZI”

Konuşmasına Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Başkan Yalçın, Talas’ın cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

“Akşam olduğunda Kayseri’de ne kadar araç varsa Talas’a göçüyor. Emniyet noktasında güvenilirlik, tarihin ve doğanın cazibesiyle birleşince ortaya umudun şehri çıkıyor. Bu nedenle Talas’a şehrin ‘kutup yıldızı’ deniliyor.” sözleriyle ilçenin yükselen değerine dikkat çekti.

2025’İN “ŞAHESERİ”: TALAS MİLLET BAHÇESİ

2025 yılında hayata geçirilen projeler arasında en dikkat çeken yatırımın Talas Millet Bahçesi olduğunu belirten Yalçın, sürecin 5 yıl sürdüğünü, bunun 2,5 yılının resmi görüşmelerle geçtiğini ifade etti. Pandemi ve deprem gibi afetlerin de süreci etkilediğini hatırlattı.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda ise yalnızca hafta sonları 3 bin araç girişinin olduğunu belirten Başkan Yalçın, alanın 182 bin metrekareye çıkarılması için genişletme çalışmalarına bu yıl başlanacağını açıkladı.

KÜLTÜR, EĞİTİM VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Şehrin kültürel hafızasını güçlendirmek adına Sahaflar Çarşısı’nı kurduklarını belirten Başkan Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı’na kazandırılan Türkçe Sokağı ile medeniyet vurgusunu daha da derinleştirdiklerini söyledi.

209 haftadır devam eden “Şeffaf Oda” uygulamasıyla vatandaş taleplerinin doğrudan alındığını ve hızla ilgili birimlere iletildiğini belirten Başkan Yalçın, Talas Patievi’ne doğal yaşam alanı ruhsatı alındığını ve Çatakdere Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik benzer bir merkezin yapımına başladıklarını kaydetti.

Eğitim yatırımlarına da ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, ilçeye 13 okul kazandırıldığını, özel gereksinimli öğrenciler için Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açıldığını ifade etti. 7/24 Kütüphane’nin ise 1 milyon ziyaretçi sayısını aştığını vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 77 NOKTA

Talas’ta 77 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yalçın, Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı için 877 milyon 961 bin TL’lik ihalenin sonuçlandığını ve yakında çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Ayrıca, Espor ve İnovasyon Merkezi öğrencilerinin TEKNOFEST’te elde ettiği Türkiye derecelerini paylaşan Başkan Yalçın, kültür alanında gezici müzelerle Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi ve Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Müzesi’ni vatandaşla buluşturduklarını ifade etti.

1.5 MİLYARLIK YATIRIM

2025 yılı içerisinde tüm bu projeler için toplam 1 milyar 568 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Başkan Yalçın, Ali Dağı’na 360 derece dönebilen raylı sistem kurulmasının da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

MECLİS ÜYELERİNDEN TAKDİR

Sunumun ardından söz alan meclis üyeleri de çalışmalara destek verdi.

Orhan Say, “Bizim de takip edemediğimiz çalışmaları gördük. Mükemmel olmuş, emeğinize sağlık.” dedi.

CHP grubu adına konuşan Mustafa Çalıksoy, yapılan ve planlanan hizmetlerin sunumla paylaşılmasını olumlu bulduklarını belirterek, yapılan güzel çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını ifade etti ve Başkan Yalçın ile ekibine teşekkür etti.

Kemalettin Cengiz Tekinsoy, belediyeciliğin zorluğuna dikkat çekerek Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, Elif Çomuk Turaç da Ramazan’ın manevi atmosferinde hizmetleri izlemenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın’ın sunumu, Talas’ta belediyeciliğin sadece rutin hizmetlerle sınırlı olmadığını; kültürden eğitime, sosyal yaşamdan teknolojiye kadar geniş bir vizyonla yürütüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Talas, yatırımlarla büyürken, “kutup yıldızı” olma iddiasını da her geçen gün güçlendiriyor.