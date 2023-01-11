Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana'ya bir park daha kazandırıyor.

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  • 11.01.2023 14:33
  • Güncelleme: 11.01.2023 16:17
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Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana’ya bir park daha kazandırıyor.

Başkan Yalçın, Talas Gençlik Merkezi yanında yapımı tamamlanma aşamasına gelen parkta incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalarda gelinen son durumla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, 15 bin metrekare büyüklüğündeki parkın yeşil alandan yürüyüş yoluna, spor aletlerinden çocuklar için özel oyun gruplarına kadar özel olarak hazırlandığını söyledi.

8 bin metrekaresi yeşil alan olan parka çeşitli cinslerden 700 ağaç ve bitki dikildiğini belirten Başkan Yalçın, aynı zamanda 650 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun vatandaşların rahatça gezip dolaşmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Başkan Yalçın, parkta çocukların da unutulmadığını anlatarak 225 metrekarelik alanın yeni nesil salıncak ve kaydırakların yer aldığı oyun gruplarıyla donatıldığını sözlerine ekledi.

Çocuk oyun gruplarının hizmet vermeye başladığı park, çimlerin yeşermeye başlamasıyla birlikte vatandaşların kullanımına açılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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