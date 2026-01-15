Başkan Yalçın'dan Miraç Kandili Mesajı

Miraç hadisesinin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk’ın huzuruna kabul edilişi olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, bu büyük buluşmanın insanlığa manevi bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili, inancımızda Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesini simgeleyen eşsiz bir gecedir. Bu ‘büyük buluşma’, insanın mana âleminde yükselerek ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu bizlere gösterir. Bu gecede farz kılınan ve Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendirilen namaz ise, iç dünyamızdaki arınmanın ve yükselişin en güzel ifadesidir. Bu yönüyle Miraç Kandili, inananlar için son derece özel ve anlamlıdır. Bu mübarek gecenin başta hemşehrilerimiz olmak üzere Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”