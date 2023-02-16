Başkan Yalçın'dan Miraç Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 16.02.2023 13:16
  • Güncelleme: 16.02.2023 13:16
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Başkan Yalçın'dan Miraç Kandili mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, mesajında bu gecenin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk’ın huzuruna kabulünün insanlık adına çok büyük bir olay olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yalçın mesajında şunları kaydetti:

"Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu ’büyük buluşma’ bizlere insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu gecede farz kılınan ve bizzat peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve anlam taşır.”

Başkan Yalçın, mesajında ayrıca bu gecede depremden etkilenenler ile ümmeti Muhammed’in selameti için bol bol dua edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu vesile ile başta depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden miraç hürmetine, bütün insanlığı yer ve gök afetlerinden, salgın hastalıklardan ve savaşlardan korumasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İHA

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