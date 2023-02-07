Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,4'lük büyük deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

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  • 07.02.2023 10:47
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:46
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Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,4’lük büyük deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, çok sayıda vatandaşın yaşanan büyük depremden etkilendiğini ve Kayseri OSB olarak arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sunmaya başladıklarını söyledi. Başkan Yalçın, öncelikli olarak Kayseri OSB İtfaiyesi’nde 7 personel ve 2 araçtan oluşan bir ekibin Kahramanmaraş’ta AFAD ekiplerine destek olmak için yola çıktığını belirtti.

Yaşanan depremin çok büyük bir alanı etkilediğine dikkati çeken Başkan Yalçın, depremden etkilen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen başta Kayseri OSB Sanayicilerimiz olmak üzere herkesin AFAD koordinasyonunda yardımlarını yapması gerektiğini vurguladı.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB sanayicisini böyle büyük bir deprem karşısında ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatması çağrısında bulunuyoruz. Sanayicilerimiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımların koordinasyonunun sağlanabilmesi bakımından Kayseri OSB’nin 03523211100 numaralı telefonundan ve sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecektir” dedi.

Başkan Yalçın, “Kayseri gibi birçok ilimizde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah bir daha böyle bir afet göstermesin” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB olarak ellerinden gelen her şekilde depremzedelere yardımda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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İHA

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