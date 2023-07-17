Başkan Yalçın'dan sürpriz proje

 Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gerçekleştirdiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın tanıtımında bir sonraki sürpriz projesini duyurdu.

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  • 17.07.2023 17:37
  • Güncelleme: 17.07.2023 17:37
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Başkan Yalçın'dan sürpriz proje

Başkan Yalçın, mesire alanının tanıtımının ardından ülke ekonomisi ve istihdam açısından önemli olduğunu vurguladığı 1904 yılında Zincidere’de yapılmış olan yetimhanenin restorasyonu projesinin detaylarını paylaştı. Yetimhane olmasının yanı sıra aynı zamanda kız yurdu olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Sait Yurttaş ve Ali Ateş gibi isimlerin okuduğu ve Cumhuriyet tarihinin ilk ilkokullarından bir tanesi” dedi.
“USTALAR VE ÖĞRENCİLER EĞİTİM ALACAK”
Belediyeciliğin asıl görevinin ihtiyaçlara göre bu tarz yapıları yenilemek olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Belediyecilik; kanal, su ve asfalt hizmetlerine bakmaktan ibaret değildir” dedi. Ardından söz konusu yetimhane binasının restore edildikten sonra Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle mimari restorasyon temelli taş, ahşap, ferforje, mermer okulu olarak yeni eğitim-öğretim döneminde açılacağını belirten Başkan Yalçın, “Yöredeki bu alanla ilgili ustalar ve mimarlık öğrencileri eğitim alacak. Mezun olanlar İngilizce ve Türkçe sertifikayla dünyadaki restorasyon işlerinde çalışabilecek” açıklamasında bulundu.

1ha

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