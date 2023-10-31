Başkan Yalçın'dan Talas Amerikan Koleji mezunlarına 100. yıl sürprizi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın simgelerinden Amerikan Koleji’nde okumuş 108 mezunla yıllar sonra kendi okullarında bir araya geldi. Buluşmada Başkan Yalçın, mezunların gençlik dönemlerindeki fotoğraflarından oluşan sergi açarak sürpriz yaparken, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan Talas Belediyesi magnetleri hediye etti.

Başkan Yalçın, 56 yıl önce kapanan Talas Amerikan Koleji’nden mezun olan 108 kişiyle okullarında buluştu. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen mezunlar Başkan Yalçın’ı ayakta alkışlarla karşıladı. Hazırlanan fotoğraf sergisi ve kendilerini yıllar sonra okullarında bir araya getirmesinden dolayı memnuniyetlerini belirten kolej mezunları Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Mezunlar adına konuşan Tuncay Sergen, “Reisimiz okulumuzda bizim fotoğraflarımızdan oluşan bir sergi açmış. Ne güzel bir incelik. Arkadaşlarınıza yemek olarak ne ikram edelim, ne severler diyerek bu kadar ince düşünceli. Bunca işinin arasında bizleri düşünmüş. Teşekkür ediyoruz.” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Çok değerli görevlerde bulunmuş ülkemize hizmet etmiş, yurt dışında da ülkemize temsil etmiş büyüklerimizsiniz. Yurt dışından bu program için gelenlere de ayrıca da teşekkür ediyorum. Biz yokken siz vardınız. Tuncay ağabeye de teşekkür ediyorum. Bu programımızda bize rehberlik etti, yol gösterdi. Bir de 147 ‘Basamaklı Serüven’ diye hediye ettiği kitapta ben sizleri ve okulunuzu tanıdım. Talas’ın ve Kayseri’nin o günkü imkansızlıklar içinde sizin başarılarınızı da o kitapta tanıdım. Ülkenin bugünkü refahında sizlerin de büyük katkısı oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizin geleneğiniz olan Ali Dağı’na Cumhuriyetin 100. Yılı yazısını sizin adınıza yazdık. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.” diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise “İlçenize, okulunuza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah nice yüzyıllarda bizden sonraki nesiller de buluşsun. Bugün sizlerle bizleri okulunuzda buluşturan sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Talas Amerikan Koleji mezunlarına Talas Belediyesi yayınlarından Benim Adım Talas kitabı Cumhuriyetin 100. Yılı anısına hazırlatılan magnetler hediye edildi.