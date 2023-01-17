Başkan Yalçın'dan Talasgücü'ne moral ziyareti

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor'u Antalya kampında ziyaret etti.

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  • 17.01.2023 13:17
  • Güncelleme: 17.01.2023 14:02
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Başkan Yalçın'dan Talasgücü'ne moral ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor’u Antalya kampında ziyaret etti.

Başkan Yalçın, devre arası kampı içinde Antalya’da bulunan Talasgücü Belediyesporlu futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi.

“ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ”

Burada konuşan Başkan Yalçın, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve namağlup şekilde 31 puanla zirveye ortak olan takımın başarısından duyduğu memnuniyeti belirterek, “İyi bir kamp haberlerini alınca sevindik. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sizler elinizden geleni fazlasıyla yapıyorsunuz. Hocalarımıza, yönetim kurulumuza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler de bizler de iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Bundan şüphemiz yok. Buna yürekten inanıyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın, takımın istek ve arzusunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek, “Bilindiği gibi 9 galibiyet, 4 beraberlik ve namağlup şekilde BAL’daki takımlar arasında ilk 10’un içerisindeyiz. Bu durum başarı ve isteği gösteriyor. Ben hocalarımıza, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün takımlara, Türk sporuna hizmet eden bütün gençlere başarılar diliyorum. Kazasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum.” diye konuştu.

Teknik direktör Halil Aslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydederek, “Ayağınıza sağlık başkanım. Bizleri onure ettiniz.” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUĞU SİZE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ”

Oyuncular adına konuşan takım kaptanı Canberk Soykuvvet de, “Buraya bizleri ziyarete geldiğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman hem maddi hem de manevi desteğinizi hissediyoruz. Allah sizden razı olsun. Biz de inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşıp size armağan ederiz.” şeklinde görüşlerini belirtti.

Devre arası kampını Antalya’da geçiren Talasgücü Belediyespor, 10 günlük programın ardından 18 Ocak Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek.

Sarı lacivertli takım 29 Ocak’ta başlayacak ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Develigücü ile karşı karşıya gelecek.

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İHA

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