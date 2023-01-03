Başkan Yalçın'dan Tebrik ve Kaynaşma Toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor’un altyapısında top koşturan ve 28 takım arasından Kayseri şampiyonu olan U14 Futbol takımı oyuncuları ve aileleriyle bir araya geldi.

Mevlana Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcularla buluşan Başkan Yalçın, spor kulüpleri için altyapıların çok önemli olduğunun altını çizerek Talasgücü’nün ve sporcuların daha iyi yerlere gelmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Başkan Yalçın sözlerine şöyle devam etti;

“Altyapı çok önemli. Spor kategorisinde ‘yıldız’ diye anılan çocuklarımızın başarılara ile gurur duyduk. Anne babalarımıza sesleniyorum; sizin için değerli olan bizim için de değerlidir. Sizin evlatlarınız bizim de evlatlarımız.”

Genç futbolculara yaklaşan Liselere Giriş Sınavı için de başarılar dileyen Başkan Yalçın, “Futbolda gösterdiğiniz başarının aynısını LGS’de de göstereceğinize inanıyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Programda söz alan futbolcu velileri de verdikleri destekten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Talasgücü Belediyespor bünyesinde her türlü imkanın sağlandığına dikkat çeken veliler, Başkan Yalçın’ın yanı sıra emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini dile getirdi.