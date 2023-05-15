Başkan Yalçın'dan TEKNOFEST öğrencilerine ödül

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım' kategorisinde lise seviyesi üçüncüsü olan öğrencileri kabul etti.

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  • 15.05.2023 16:02
  • Güncelleme: 15.05.2023 16:11
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Başkan Yalçın'dan TEKNOFEST öğrencilerine ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’te ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım’ kategorisinde lise seviyesi üçüncüsü olan öğrencileri kabul etti.

Başkanlık makamındaki ziyarete 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Oğuz, öğretmen Can Evren Yıldız ve yarışmada dereceye giren öğrenciler Ertuğrulhan Yağmur, Ahmet Taha Demir, Fikri Eren Yıldırım ve Beşir Yasin Kalın katıldı.

Okul Müdürü Ahmet Oğuz, öğrenci profili bakımından Türkiye’nin en iyi okulu olduklarını belirterek, öğrencilerin Can Evren Yıldız yönetiminde gece gündüz çalışarak bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Öğretmen Can Evren Yıldız da, dereceye giren öğrencilerin hazırlık sınıfında okuduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimiz bizim hazırlık sınıfındaki ilk göz ağrılarımız. Hepsi yüreklerini ortaya koydu” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını anlatarak, “Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Allah başarılarınızı daim etsin” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler adına konuşan Ertuğrulhan Yağmur da yaptıkları çalışmadan bahsederek, suda yüzen insansız cankurtaran aracıyla yarışmada dereceye girdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, öğrencilere başarı belgesi verip Yaman Dede kitabı ve kalem hediye etti.

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İHA

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