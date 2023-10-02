Başkan Yalçın'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama

Talas Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim döneminde Kayseri'ye gelen üniversite öğrencilerine 'Hoş geldin' programı düzenledi. Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük beğeni aldı.

PAYLAŞ
  • 02.10.2023 12:34
  • Güncelleme: 02.10.2023 13:16
Başkan Yalçın'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim döneminde Kayseri’ye gelen üniversite öğrencilerine ‘Hoş geldin’ programı düzenledi. Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük beğeni aldı.

Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, veliler ve öğrencilerle sohbet ederek ilçe hakkında bilgiler verdi. Etkinlikle ilgili konuşan öğrenciler ve velileri, duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a ve Talas Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci Miray Dilek, böyle bir karşılamayı beklemediklerini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Almine Ayna isimli bir başka öğrenci de bu etkinlik sayesinde streslerinin ve heyecanlarının biraz daha azaldığını belirterek; “Çok güzel bir etkinlik olmuş, ailemizden ayrılacağız, bu üzüntümüzü biraz daha hafifletiyor. Teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Benzer düşünceleri paylaşan bir diğer öğrenci ise “Çok sıcak bir karşılama oluyor. Çok beğendik, teşekkürler” dedi. Öte yandan veliler de etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Aksaray’dan gelen Ümmet Kalan isimli bir veli, etkinliğin çok güzel düşünüldüğünü belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Ramazan Çınar isimli veli de ortamdan çok memnun olduklarını kaydederek teşekkürlerini iletti. Diyarbakır’dan gelen Sultan Erin isimli bir veli de şunları söyledi;

"Moral açısından çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediyeye çok teşekkür ederim.”

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Gizli ayıplı malda 'zaman aşımı' yok

Gizli ayıplı malda 'zaman aşımı' yok

Eylül ayında en çok defter pahalandı

Eylül ayında en çok defter pahalandı

Rektör Uslu'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Rektör Uslu'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

OSB Yönetimi İstanbul'daki fuarlara çıkarma yaptı

OSB Yönetimi İstanbul'daki fuarlara çıkarma yaptı

KAYÜ Rektöründen yeni akademik dönem mesaji

KAYÜ Rektöründen yeni akademik dönem mesaji

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri Başlıyor

Prof. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri Başlıyor

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

DAHA FAZLA
İlim Yayma Konuşulmayanı Konuştu!

İlim Yayma Konuşulmayanı Konuştu!

Başkan Yalçın'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama

Başkan Yalçın'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama

Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Terör şehidi Bozlağan'ın cenazesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan Kayseri'ye geldi

Terör şehidi Bozlağan'ın cenazesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan Kayseri’ye geldi

Konservatuvar kış kursları kayıtlarını almaya başlıyor

Konservatuvar kış kursları kayıtlarını almaya başlıyor