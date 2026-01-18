Başkan Yalçın: 'Devletin gücü, bir canı kurtarabilme kudretindedir'

Talas Belediyesi Reşadiye Ek Hizmet Binası bahçesinde gerçekleştirilen programa; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediyenin acil durum ekibi ile AFAD yetkilileri katıldı. Program kapsamında, AFAD tarafından hibe edilen 20 adet jeneratör başta olmak üzere enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan makine, cihaz ve ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtıldı. AFAD yetkililerinden ekipmanlar hakkında detaylı bilgi alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; afetlere karşı hazırlığın hayati bir mesele olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın, geçmiş depremlerden çıkarılan derslerin bugün gelinen noktayı oluşturduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

“Bir devlet bir orduyu 100 yıl besler, bir defa savaş olur. Bu cihaz ve ekipmanlar ise bir can kurtarmak için bile olsa devletin gücünün nerede durduğunu gösterir. Allah devlete zeval vermesin. 1999 depreminde çok çaresizdik. 6 Şubat depremlerinde daha bilinçliydik. Van depreminde teknolojiyi daha fazla kullandık. Bugün geldiğimiz nokta, tüm bu yaşananların ve edinilen tecrübelerin birikimidir. Kayıplarımızı üst üste koyduğumuzda bu konuda ne kadar dikkatli olmamız gerektiği çok net ortaya çıkıyor. AFAD bu alanda son derece deneyimli, genç ve dinamik bir ekipten oluşuyor. İçişleri Bakanlığımıza bağlı çok önemli bir yapı. AFAD’a ve belediyemizin ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum.”

Talas Belediyesi, afet yönetimini yalnızca müdahale anıyla sınırlı görmeyen önleyici, hazırlık ve hızlı toparlanma odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturulan acil durum ekipleri düzenli eğitimlerden geçirilirken, teknik donanım ve lojistik altyapı da sürekli olarak güçlendiriliyor. Bu vizyon istikametinde Talas’ın 4 farklı noktasındaki büyük parklara yerleştirilen afet konteynerleri, muhtemel bir afet durumunda vatandaşların temel ihtiyaçlarına hızlı şekilde ulaşabilmesini amaçlıyor. Ayrıca Başakpınar Mahallesi Malatya yolu yanında kurulan, çok sayıda konteynerden oluşan acil durum yaşam alanı ile barınma, koordinasyon ve ilk müdahale süreçlerinin kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor. Enkaz arama-kurtarma ekipmanları, enerji temini için jeneratörler, afet konteynerleri ve yaşam alanlarıyla Talas Belediyesi can güvenliğini önceleyen, bilinçli ve dirençli bir şehir anlayışıyla afetlere karşı hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor.