  • Başkan Yalçın: 'Dünya mazlumlarının gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,' Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,” Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutlak toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

