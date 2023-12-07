Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kariyer Günleri çerçevesinde özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere hayatından kesitler anlatan Başkan Yalçın, 'Kendinizi iyi yetiştirin. Bir spor dalı, bir enstrüman ve iyi seviyede bir yabancı dil öğrenin' tavsiyesinde bulundu.

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  • 07.12.2023 11:42
  • Güncelleme: 07.12.2023 11:55
Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kariyer Günleri çerçevesinde özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere hayatından kesitler anlatan Başkan Yalçın, “Kendinizi iyi yetiştirin. Bir spor dalı, bir enstrüman ve iyi seviyede bir yabancı dil öğrenin” tavsiyesinde bulundu.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenerek Talas Sanat Galerisi’ne dönüştürülen tarihi Ali Saip Paşa Sokaktaki merkezde yapılan programa okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Salona girişte çiçeklerle ve alkışlarla karşılanan Başkan Yalçın, öğrencilerle tek tek selamlaştı. Gençlerin her biriyle tanışan Başkan Yalçın, sohbet havasında gerçekleşen söyleşiye hayatının önemli kesitlerini anlatarak başladı. Başkan Yalçın, Okul Müdür Yardımcısı Gül Aydoğan moderatörlüğündeki programda sorulan sorulara samimi ve içtenlikle cevaplar verdi. Öğretmenliğin hayatında çok farklı bir öneminin olduğunu belirten Başkan Yalçın; "Gençlerimizle birlikte olmaktan çok memnun oldum. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve ülkemize faydalı olması çok önemli. Geleceğin büyükleri olarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret etmelisiniz. Bir spor branşını lisans düzeyince öğrenmeli, bir müzik aletine yönelmeli ve bir yabancı dili iyi seviyede bilmelisiniz. Çünkü artık günümüzde yarış büyük balık ile küçük balık arasında değil, hızlı balık ile daha hızlı balık arasındadır. Buna göre kendinizi yetiştirmek önemli bir konudur. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Programın sonunda gençler tarafından Başkan Yalçın’a plaket takdim edildi.

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İHA

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