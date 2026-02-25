Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan Söyleşileri” programında konuşan Başkan Yalçın, iftar saatlerinin manevi bereketine dikkat çekerek gençleri tebrik etti.

“İftar saatinin feyizli ve bereketli dakikalarında sohbete odaklanan gençlerimizi gönülden kutluyorum” diyen Başkan Yalçın, Sezai Karakoç’un sözünü hatırlatarak, “Bu zaman dilimi adeta bir ruh şölenidir” ifadelerini kullandı.

“BİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ SAYARIZ”

Öğretmen kökenli olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, eğitime verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi:

“Tüccar ve iş insanı dostlarımızla bir araya geldiğimizde onlara ‘Siz paralarınızı sayın, biz öğrencilerimizi sayarız’ diyoruz. Öğrencilerimizin mezun olup bir meslek sahibi olarak bizleri ziyaret etmesi en büyük mutluluktur. Her insanın iyilik ve merhamet adına vereceği mutlaka bir şey vardır. Biz merhamet ve iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. İnsanın mesleğini iyi yapması zaten başlı başına bir iyiliktir.”

“HIZLI OLAN, BİLGİYE ULAŞAN KAZANIR”

Gençlere kitap okuma ve araştırma alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Yalçın, dijital çağda bilginin hızına dikkat çekti.

“Her birinizin mutlaka bir kütüphanesi olsun” diyen Yalçın, kendi evindeki özel kütüphanesinde 6 bine yakın kitap bulunduğunu ve çoğunu notlar alarak okuduğunu belirtti. “Beni erken yaşta genel müdür ve genel sekreter yapan şey, çok okuyarak bilgiye nerede ve nasıl ulaşacağımı bilmemdi. Artık hızlı balık yavaş balığı yutar. Bilgiye çabuk ulaşan öne geçer” dedi.

Bu anlayışla hayata geçirilen 7/24 Kütüphane projesine değinen Başkan Yalçın, Türkiye’de sadece dört adet bulunan 7/24 açık kütüphanelerden birinin Talas’ta olduğunu vurguladı. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden yüksek lisans ve doktora yapanlara, uzmanlık sınavına girenlerden çalışan gençlere kadar birçok kişinin bu imkândan faydalandığını belirten Yalçın, tıpta uzmanlık sınavını kazanan genç doktorların teşekkür ziyaretinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Camilerin altındaki müştemilatların da kütüphaneye dönüştürülmeye başlandığını kaydeden Yalçın, Cumhuriyet’in 100. yılına özel başlatılan “100 Apartmana 100 Kütüphane” hedefi kapsamında şu ana kadar 63 apartmana kütüphane kazandırıldığını söyledi.

“EĞİTİMİN DÖRT AYAĞI BARIŞIK OLMALI”

Ramazan’ın manevi atmosferine uygun olarak gençlere anne-baba ve öğretmen duasının önemini hatırlatan Başkan Yalçın, Kayseri’de eğitimin dört temel ayağı olduğuna dair bilinen sözü paylaştı:

“Birincisi babanın kesesi, ikincisi annenin ketesi, üçüncüsü hocanın nefesi, dördüncüsü de öğrencinin hevesi… Bu dört unsur bir araya barışık şekilde gelirse başarı kaçınılmaz olur.”

Programın sonunda Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a plaket takdim etti.

Ramazan’ın huzur ve bereket iklimindeki buluşma, gençlerin yoğun ilgisi ve samimi atmosferiyle gerçekleşti.