Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran Ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

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  • 28.07.2023 14:24
  • Güncelleme: 28.07.2023 14:52
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Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran Ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, “Haziran ayında Kayseri 291 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatımız; 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyar 804 milyon dolar oldu. İhracatımızdaki yavaşlamanın sürmesi reel sektöre yönelik yeni düzenleme ve desteklerin önem gösterdiğini ortaya koymaktadır” dedi.

Yalçın, Türkiye’nin dış ticaret rakamlarına dikkate çekerek, “İhracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar oldu.” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, “Kayseri olarak Haziran ayı ihracatımızda 2022 yılı aynı ayına göre yüzde 19,48 azalış yaşanmıştır. 2023 Mayıs ayına kıyasladığımızda ise yüzde 11,22 oranında azalış görülmektedir. İthalatımız ise Haziran ayında 129 milyon 96 bin dolar olmuş ve azalma sürmüştür. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,11 oranında gerileyen ithalatımız bir önceki aya göre ise yüzde 16,22 düşmüştür.” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ihracatının ithalatının 2 katını geçen bir oranı yakalıyor olmasını büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Kayseri’den Haziran ayında 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Haziran döneminde başlıca ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Romanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Fransa’dır. Her ne kadar dış ticaret hacminde düşüş yaşansa da, ihracatımız ithalatı karşılamadaki gücü, gözden kaçırılmaması gereken bir konudur.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Merkez Bankası tarafından alınan kararların yansımalarının görülmeye başlanmasıyla beraber yaşanan parasal sıkılaşma, üretim yapan istihdam sağlayan ve ihracatta başı çeken sektörlerin kaynaklara ulaşımında sıkıntılara yol açmaktadır. İhracattaki düşüş trendini kırmak ve yukarı yönlü harekete geçirmek için reel sektöre yönelik kredi desteklerinin yeni bir anlayışla düzenlemesini bekliyoruz. Üretim ve ihracat olmadan ekonomide büyüme ve istikrar sağlamak mümkün görünmemektedir. Sanayiciler olarak en büyük beklentimiz, yapısal mali düzenlemeler sürerken krediye ulaşma imkânlarının önünün de açık tutulmasıdır. Böylesine önemli bir dönemde finans sektörü aktörlerinin reel sektörü yalnız bırakmayacağına, Kayseri olarak ihracattaki 100. yıl hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Gelecek günlerin bizler için daha güzel olması dileklerimle, en zorlu koşullarda yatırım yaparak istihdam oluşturan ve ihracat sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.”

İHA

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