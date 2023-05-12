Başkan Yalçın Hemşireler Günü'nde Sağlıkçıları Yine Unutmadı

Talas Belediyesi, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Hemşireler Günü çerçevesinde hazırlanmış hediyeler, doktorlar ve hemşirelere takdim edildi.

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  • 12.05.2023 15:22
  • Güncelleme: 13.05.2023 15:19
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Başkan Yalçın Hemşireler Günü'nde Sağlıkçıları Yine Unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Hemşireler Günü çerçevesinde hazırlanmış hediyeler, doktorlar ve hemşirelere takdim edildi.

İlçe genelinde görev yapan doktor ve hemşirelere yönelik hazırlanan hediyelerle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamı iletilirken Uluslararası Hemşireler Günü de kutlandı. ’Doğal Afetler Toplum Sağlığını Koruma’ isimli kitap ve çiçekten oluşan hediyeleri alan sağlık çalışanları Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Başkan Yalçın’ın hediyesini alan Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, memnuniyetini dile getirerek, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e her zaman müteşekkiriz. Her zaman sağlıkçıların yanında oldu. Biz pandemi döneminde olsun deprem döneminde olsun başkanımızın desteğini daima yanımızda gördük. Gittiğimizde de hiçbir zaman geri çevrilmedik. Nazik hediyeleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Yeşim Eda Aksoy, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının unutulmadığı için çok memnun olduklarını dile getiren Dr. “Eksik olmasınlar, bizleri hatırladılar, mutlu olduk. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Başkan Yalçın tarafından gönderilen hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hemşire Gönül Yazıcı, hemşireler gününde belediye tarafından güzel bir hediye aldıklarını kaydederek teşekkür etti. Bir diğer sağlık çalışanı Hemşire Saadet Yılmaz da, “Başkanımız bizi her yıl olduğu gibi yine unutmadı, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sağlık çalışanı Hemşire Hilal Öztürk de; “Bizi bu yıl da unutmadıkları için çok mutlu olduk, çok teşekkür ediyoruz başkanımıza” sözleriyle duyduğu memnuniyeti aktardı.

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İHA

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