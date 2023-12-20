Başkan Yalçın ilahiyat öğrencileri ile buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Hayata dair tecrübelerini ve anılarını paylaşan Başkan Yalçın, yaşamları boyunca karşılaşacakları her türlü zorluğun birer eğitim vesilesi olduğunu söyledi.

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  • 20.12.2023 10:54
  • Güncelleme: 20.12.2023 10:59
Başkan Yalçın ilahiyat öğrencileri ile buluştu
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Hayata dair tecrübelerini ve anılarını paylaşan Başkan Yalçın, yaşamları boyunca karşılaşacakları her türlü zorluğun birer eğitim vesilesi olduğunu söyledi.

“Talas’taki üniversiteliler çok şansı”

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen programın başlangıcında kürsüye gelen ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven, Başkan Yalçın’ı çok eski yıllardan beri tanıdığını belirterek Başkan Yalçın’ın 3 önemli yönüne dikkat çekti. İlk olarak Başkan Yalçın’ın sivil toplum kuruluşlarında görev alan bir hizmet adamı olduğunu belirten Prof. Dr. Güven, ikinci olarak Başkan Yalçın’ın eğitimci olduğuna ve kitap okumayı sevdiğine dikkat çekti. Son olarak ise belediyeci yönünü belirten Güven, Talas’ın çok şanslı olduğunu ifade etti. Talaslı öğrencilerin de çok şanslı olduğunu dile getiren Güven, “Talas’ta üniversite öğrencileri çok şanslı. Çünkü öğrencileri ve ilmi seven bir belediye başkanı var. Biz Başkan Yalçın’ı hep yanımızda gördük. Bir önceki mezuniyet törenimizde de yine öğrencilerimize ilgi ve ikramlarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkan Yalçın yanımızda olduğunu hep hissettirdi”

Daha sonra kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da şunları söyledi:

“Başkan Mustafa Yalçın Bey, içimizden biri olduğunu her zaman bize hissettirdi. Ne zaman ihtiyacımız olsa her zaman yanımızda oldu yine yanımızda kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Yalçın’dan gençlere: “En kıymetlimiz sizsiniz”

Açılış konuşmalarından sonra kürsüye gelen Başkan Yalçın, öğrencilerle anılarını ve düşüncelerini paylaştı. Büyükler için hayatta en kıymetli varlıklarının gençler olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “En kıymetli varlığınız nedir? Diye kime sorsak ister cumhurbaşkanı ister öğretmen ister anne baba olsun ‘Gençlerimiz’ derler” diye konuştu.

İlahiyatçı kavramına dikkat çeken Başkan Mustafa Yalçın, “İster kendinizi bir İslam tebliğcisi ister İslam alimi ya da isterseniz sıradan bir memur olarak isimlendirin, İslam’a karşı çıkanlara karşı İslam’ın bir numaralı savunucu olacaksınız. Siz ilahiyatçısınız, başka kimliğe gerek yok” diye konuştu.

Daha sonra öğrencilik yıllarındaki verdiği mücadeleleri anlatan Başkan Yalçın, çalışmanın, başarmak için en önemli adım olduğuna dikkat çekti. Eskiden imam hatip liseleri başta olmak üzere meslek liselerinin dezavantajlı bir konuma sahip olduğunu ama günümüzde bu durumun değiştiğini ifade eden Başkan Yalçın, çalışmak ve başarmak için her türlü imkânın olduğunu belirtti.

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İHA

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