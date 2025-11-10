Başkan Yalçın'ın 10 Kasım Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yayımladığı mesajında yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin ilelebet yaşayacağına vurgu yaparak, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Milli Mücadele yıllarında askeri dehasını ortaya koyan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini tüm dünyaya göstermiştir. Onun kurduğu cumhuriyet, bugün dünyanın en saygın devletleri arasındadır ve 100 yaşını aşmış köklü bir çınar gibi dimdik ayaktadır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamdı: “Ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyor ve sözlerimi şu veciz ifadesi ile sonlandırıyorum; ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.” 

