Başkan Yalçın'ın girişimleriyle Avrupa'dan 5 TIR yardım malzemesi geldi

 Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın temasları sonucu Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden 5 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.  Çadırdan battaniyeye, ayakkabıdan kışlık kıyafete kadar binlerce malzeme, belediye personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonuna indirilerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tasnif edildi.

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  • 13.02.2023 12:52
  • Güncelleme: 13.02.2023 12:52
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Başkan Yalçın'ın girişimleriyle Avrupa'dan 5 TIR yardım malzemesi geldi

Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a 3 adet mobil mutfak göndererek gerek depremzedelerin gerekse de bölgede görev yapan arama kurtarma görevlilerinin yemek ihtiyacını karşılayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyası ile de onlarca TIR yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. 
Depremin ardından iki kez Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarını takip eden ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in görevlendirmesi üzerine bölgedeki araç gereç, personel ve iş makinelerinin koordinasyonunu sağlayan Başkan Yalçın, son olarak da Avrupa’dan 5 TIR yardım malzemesinin Türkiye’ye gelmesine öncülük etti.

ÇADIRDAN BATTANİYEYE, ÇOCUK BEZİNDEN MONTA KADAR HERŞEY 

Battaniyeden çadıra, kadın, erkek ve çocuk montlarından ayakkabıya, hijyen setinden çocuk bezine kadar binlerce ürün, Talas Belediyesi personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonu’na indirildi. Burada tasnifi yapılan yardımlar, AFAD ile koordineli şekilde deprem bölgesine gönderilecek. 
Gelen yardım malzemeleriyle ayrıca Kayseri’ye yerleşen depremzedelerin de giyinme ve hijyen malzemesi ihtiyaçları karşılanacak. 
Öte yandan tekerlekli sandalye ve sağlık setinden oluşan iki yeni TIR’ın da önümüzdeki günlerde Talas’ta olması bekleniyor.

1ha

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