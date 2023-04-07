Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsrail'in Ramazan ayında Mescidi Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı yaptığı konuşmasında, 'Cenabı Allah Kudüs'te Mescidi Aksa'da sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın. Bize de onlara yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin' diye konuştu.

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 12:48
  • Güncelleme: 07.04.2023 13:39
  • 79
Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsrail’in Ramazan ayında Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarına karşı yaptığı konuşmasında, “Cenabı Allah Kudüs’te Mescidi Aksa’da sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın. Bize de onlara yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin” diye konuştu.

Başkan Yalçın, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Mevlana Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftarda yetimler ve aileleriyle buluştu. Misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, yetimlerin başlarını okşayarak kısa ama sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Yalçın, çocukların önemine değinerek, “Sizler bizim için kıymetlisiniz” dedi.

Başkan Yalçın, konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, “Ramazan gibi özel günlerde, sizin gibi gönlü güzel misafirlerimizin huzurunda Cenabı Allah’tan Kudüs’te, Mescidi Aksa’da sıkıntı çeken kardeşlerimizin yardımcısı olmasını diliyorum. Cenabı Allah onları her türlü sıkıntıdan kurtarsın, bize de hem onlara hem de depremzede gibi sıkıntıda olan kardeşlerimize yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin” şeklinde konuştu.

Konuşmasında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarından da övgüyle bahseden Başkan Yalçın, “İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tüm dünyada, Türkiye’de, Kayseri’de ve Talas’ta güzel çalışmalara imza atıyor. Yetimlere ve depremzedelere sahip çıkmada gayretle çalışıyor. Mavi Marmara gemisiyle yola çıkıp şehit düşenlerden birisi olan Furkan Doğan da Reşadiye Mahallemizden ve buraya defnedildi. Bu vesile ile tüm Mavi Marmara şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından çocuklara çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler verdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın, 'Allah Kudüs'te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın'

Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler dualarla anıldı

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

DAHA FAZLA
Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

'Her an her şey değişebilir'

'Her an her şey değişebilir'

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Erciyes'te Nisan karı

Erciyes'te Nisan karı

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'