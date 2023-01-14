Başkan Yalçın'ın minik öğrenci ile şiir düeti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu'nun düzenlediği 'Benimle Şiir Okur musun?' etkinliğine katılarak 2 E sınıfı öğrencisi Rıfat Emir Ulucan ile birlikte 'Bu Vatan Kimin?' şiirini seslendirdi.

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  • 14.01.2023 12:12
  • Güncelleme: 14.01.2023 12:19
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Başkan Yalçın'ın minik öğrenci ile şiir düeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu’nun düzenlediği “Benimle Şiir Okur musun?” etkinliğine katılarak 2 E sınıfı öğrencisi Rıfat Emir Ulucan ile birlikte “Bu Vatan Kimin?” şiirini seslendirdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte öğrenciler ve velileri, sahneye gelerek, birbirinden değerli şiirleri birlikte okudu. Etkinlikte Başkan Yalçın da minik öğrenci Rıfat Emir ile birlikte Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” isimli şiirini düet yaparak okudu. Program sonunda hep birlikte sahneye gelen öğrencilerin kendi boyadıkları tabaklarla “Gelecekten Korkmayın Biz Geliyoruz” mesajını oluşturduğu koreografi de seyircilerden büyük alkış aldı.

Daha sonra öğrencilerin boyamış olduğu tabaklar, Başkan Yalçın ve beraberindeki protokol üyelerine hediye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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