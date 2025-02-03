Başkan Yalçın, 'İnşallah yangın çıkmaz demekle olmaz, elimizden geleni yapacağız'

Başkan Yalçın, “Biz 2023'ün başından itibaren geçen yıl bir yerde bir toplantı oldu orada konuşma yaptım, bizim Talas'ta her otel hepsi 15 katlı dörder daire 60 daire eder. Aşağı yukarı 60 dairede 4'er oda olsa yani oradaki yangın çıkan otelden daha fazla insan var. Onun için bizde mutlaka tedbirli olmak bir şeyler yapmak zorundayız. Biz görevimizi yapacağız inşallah yangın olmaz demekle yangın önüne geçilmiyor. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kayseri’de Talas Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 13 asıl ve 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bolu’da oteldeki yangın faciasına dikkat çekerek, yeni önlemler alınması hususunda çalışmalardan bahsetti. Başkan Yalçın 2023 yılından beri 1532 binaya tebligat yapıldığını söyledi. Yalçın, konu hakkında, “İçimizi yüreğimizi Bolu’da oteldeki olaydan dolayı da can verenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bunlardan tabii ki birtakım çıkarımlar olacak belediyeler olarak o nedenle de ben önce ne yapılıyor diye bir bilgi vermek istiyorum. Biz 2023'ün başından itibaren geçen yıl bir yerde bir toplantı oldu orada konuşma yaptım, bizim Talas'ta her otel hepsi 15 katlı dörder daire 60 daire eder. Aşağı yukarı 60 dairede 4'er oda olsa yani oradaki yangın çıkan otelden daha fazla insan var. Onun için bizde mutlaka tedbirli olmak bir şeyler yapmak zorundayız. Bu bağlamda 2023'ün başından beri apartman yöneticilerine yangın merdivenleri sığınaklar merdiven daireleri ve çatılarda ilgili bir yazı yazıp hepsine tebliğ ettikten sonra bir de apartmanların girişindeki duyuru kanallara ilan panolarına bu duyuruyu asmışız. Kanuna göre buraların temiz tutulması yangın merdivenlerinin sığınakların temiz tutulmasından başka yangın tüpleri yangın hortumlarının sağlam çalışır halde bulundurulması kanuna net olarak apartman yöneticilerinin sorumluluğundadır. Onu da Apartman Yöneticileri Derneği ile görüştük önümüzdeki hafta toplantı yapacağız. Sonra da istedikleri takdirde apartmanlar bir bir toplantı yapacağız. Bu arada 16 binaya yangın merdivenlerinin boş tutulmasından dolayı idari para cezası uygulamışız. Biliyorsunuz son 10 yıldır yangın merdivenleri eskisi gibi demirden çelikten böyle dönerli filan değil. Şimdi binanın içinde binanın normal merdiveni kadar bir alanda yapılacak. Bu aynı zamanda bütün müştemilatı ile tutamaklarından tutun pencerelere kadar tamamı yanmaz malzemeden olacak konum kontrolü de Büyükşehir belediyelerinde itfaiye bölümüne ait olacak. 2023 yılından bu tarafa tam 1532 binaya tebligat yapmışız, ayrıca tarafımıza iletilen şikayetlerde hizmet veren şikayetlerde bütün değerlendirilmiş ve itfaiyeye yönlendirilmiş oluyor. Biz görevimizi yapacağız inşallah yangın olmaz demekle yangın önüne geçilmiyor. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.