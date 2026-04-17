Başkan Yalçın, 'Kayseri Kitap Fuarı artık bir kurumsallaşmanın adı oldu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen fuar 17-26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ve kitap severleri bekliyor. Fuarda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kitap okuma alışkanlığının gençleri en doğru yola götüreceğini belirterek gençlere tavsiyeler verdi. Başkan Yalçın, Kayseri Kitap Fuarı’nın kurumsallaştığını da belirterek, “Bugün yine Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu kitap fuarındayız. Kayseri Kitap Fuarı artık bir kurumsallaşmanın adı oldu. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken başlatmıştık. Çok da güzel yazarlarımız, aynı zamanda yayınevi sahiplerimizle bir araya geliyoruz. Ben çok kitap okuyan birisiyim. Kitabı şöyle okuyorum; belki gençlere bir tavsiye olma adına ifade etmem doğru olur. Kitabı okurken kitabın yazarıyla sohbet etmiş gibi oluyorum. O kitabı okurken Victor Hugo'yu, Sefiller'i okurken dinliyormuş gibi ya da Bir Neslin Amentüsü'nü okurken Sezai Karakoç'la sohbet ediyormuş gibi ya da Aliya İzzetbegoviç'in herhangi bir kitabını okurken onunla sohbet ediyormuşum gibi olunca çok daha verimli oluyor. Bu kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı gençlerimizi en doğru yola, istikametini düzeltecek, devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.