Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına tramvayla giderek dikkat çekti. Her fırsatta Talas'ın sokaklarını gezip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, bu sefer de toplu taşıma aracında vatandaşlarla sohbet etti.
Yolculuk boyunca vatandaşlarla samimi bir şekilde hal hatır soran Yalçın, gösterilen ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar, “Halkın adamı, her zaman halkla iç içe, yolun açık olsun başkanım” diyerek başkana duydukları sevgiyi dile getirdi. Bu yaklaşımıyla, Yalçın, halkın takdirini kazanmayı sürdürüyor.