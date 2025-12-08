Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına tramvayla giderek dikkat çekti. Her fırsatta Talas'ın sokaklarını gezip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, bu sefer de toplu taşıma aracında vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti

Yolculuk boyunca vatandaşlarla samimi bir şekilde hal hatır soran Yalçın, gösterilen ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar, “Halkın adamı, her zaman halkla iç içe, yolun açık olsun başkanım” diyerek başkana duydukları sevgiyi dile getirdi. Bu yaklaşımıyla, Yalçın, halkın takdirini kazanmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'
Başkan Şahan, “Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık”
CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'
CHP’li Özdemir, "Sosyal donatılar Kocasinan’ın her mahallesinde olmalı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!