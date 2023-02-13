Başkan Yalçın Mekik Dokuyor

Talas Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren gerek deprem bölgesinde gerekse de Talas'ta yürüttüğü çalışmalar ile deprem mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor.

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  • 13.02.2023 11:36
  • Güncelleme: 13.02.2023 11:52
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Başkan Yalçın Mekik Dokuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren gerek deprem bölgesinde gerekse de Talas’ta yürüttüğü çalışmalar ile deprem mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor.

Depremin ardından iki kez Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarını takip eden ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in görevlendirmesi üzerine bölgedeki araç gereç, personel ve iş makinelerinin koordinasyonunu sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta da bir yandan yardım kampanyası ile bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederken bir yandan da Kayseri’ye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Talas’ta bulunan KYK yurtlarına ve Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Yalçın, hem moral verdi hem de her türlü yardıma hazır oldukları mesajını verdi.

Çocuklarla da özel olarak ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Başkan Yalçın; “Farklı deprem bölgelerinden gelen kardeşlerimizi ilçemizdeki yurtlarda misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onları rahat ettirmek en birinci görevimiz” açıklamasında bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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