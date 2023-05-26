Başkan Yalçın mekik dokuyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son bir hafta içerisinde şehirdeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, dernek ve odalarla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Başkan Yalçın ayrıca Talas'taki yurtlarda kalan depremzedeleri de sık sık ziyaret ederek hem gönüllerini aldı hem de ihtiyaçlarını karşıladı.

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  • 26.05.2023 10:18
  • Güncelleme: 26.05.2023 10:28
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Başkan Yalçın mekik dokuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son bir hafta içerisinde şehirdeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, dernek ve odalarla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Başkan Yalçın ayrıca Talas’taki yurtlarda kalan depremzedeleri de sık sık ziyaret ederek hem gönüllerini aldı hem de ihtiyaçlarını karşıladı.

Haftaya muhtar toplantısı ile başlayan Başkan Yalçın, hafta boyunca da Talas’taki kafe işletmecileri, klinik veteriner hekimler ve yamaç paraşütçüleri ile bir araya gelerek mesleki konularda görüş alış verişinde bulundu. Ayrıca Dadaloğlu Derneğinde Avşar Dernekleri Başkanları ile bir araya gelen Başkan Yalçın, Uzunyayla Derneği’nde de Çerkeslerle buluştu.

Her akşam bir yurtta depremzedelerle

Öte yandan Başkan Yalçın, depremin ilk gününden beri depremzedelerle kurduğu bağı hiç kopartmıyor. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte her akşam Talas’taki bir yurda giderek burada kalan depremzedelerle sohbet eden Başkan Yalçın, her zaman yanlarında oldukları mesajını veriyor. Çocuklarla da özel olarak ilgilenen Başkan Yalçın, yaşlıların gönüllerini almayı da ihmal etmiyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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