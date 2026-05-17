Başkan Yalçın, 'Milli sanayinin gençler tarafından kucaklanması bizi gurulandırıyor'

2. Geleneksel Havacılık Festivali Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başladı. 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar açık olacak festivalde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve havacılık alanında uzman görevliler yer alıyor. Festival hakkında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bir kere bu etkinlik buraya çok yakışıyor. 1926'da Atatürk'ün imzasıyla kurulan Tayyare Fabrikası ve onun bünyesinde kurulan Çırak Okulu denilen Sanat Okulu’nda çok güzel ustalar, sanayiciler, teknik insanlar, mimarlar, mühendisler yetişti. Örneğin, önceki dönem rektörümüz Mehmet Şahin bunlardan birisi. Benim babamın sınıf arkadaşı. Buradan çok büyük teknik bilgi elde edildi. Şimdi de bugün burada milli bir sanayinin, hakikaten Savunma Bakanlığı'na ait üst yapıda hava sahası ile alakalı bütün çalışmaların gençler tarafından bu kadar kucaklanması, sahiplenilmesi bizi de gururlandırıyor. Ben hepsini tebrik ediyorum. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler var. Düzenlediği için Melikgazi Belediyemize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.