Başkan Yalçın, Öğretmenler Günü mesajında Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ı unutmadı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 23.11.2022 10:15
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:34
Başkan Yalçın, Öğretmenler Günü mesajında Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ı unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajında, geçtiğimiz günlerde Karkamış’taki roket saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan’ı da unutmadı. Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, çocuklarımıza yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı ve kutsal bir meslektir. Bu mesleği yerine getirenlerin emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız” dedi.

“RUHUNDA FEDAKARLIK VAR, CAN BİLE VERİRLER”

Öğretmenliğin ruhunda fedakarlık yattığına dikkat çeken Başkan Yalçın, öğretmenlerin gerektiğinde canını bile feda edebilecek bir anlayışla görev yaptıklarına işaret ederek, “Daha iki gün önce Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hainler tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında bir yavrumuzla birlikte genç bir öğretmenimizi kaybettik. Öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ın öğrencileri sığınağa indirdikten sonra ‘başka öğrenci var mı?’ diye yukarı çıktığı esnada gelen bir şarapnel parçası ile şehit düştüğünü biliyoruz. Kendisine emanet edilen yavruları korumak için canını ortaya koyan fedakar şehidimiz Ayşenur Alkan başta olmak üzere, gerek görevi başında şehit düşmüş gerekse de ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle başta ilçemiz Talas olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında bu anlamlı mesleği ifa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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