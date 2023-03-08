Başkan Yalçın, “OSB’de herhangi bir olumsuz durum yok’

Kayseri OSB’de bulunan fabrikanın deprem sonrasında yıkıldığına ilişkin çıkan haberler hakkında OSB Başkanı Mehmet Yalçın’dan açıklama geldi. Organize Sanayi Bölgesinde hiçbir sıkıntının olmadığını vurgulayan Yalçın, “Son olan depremlerin genelde merkezi üssü ya Hacılar Karpuzsekisi ve İncesu. Bundan dolayı da burada bayağı bir hissedilmeye başladı. Ama şu son yaşadığımız depremlerden sonra organize sanayi bölgemizde elhamdülillah hiçbir yıkım yok, hiçbir sıkıntı yok. Zaten biz bunu sosyal medyalarımızda paylaşıyoruz. Bir hasar olan bir sanayicimiz varsa bize bildirsin veya bir dedikodu söylenti olduğu zaman hemen buradan OSB’mizden ekipleri gönderiyoruz, yerinde inceletiyoruz ama şu anda kesinlikle yıkılan bir fabrikamız hasar alan bir fabrikamız yok” şekline konuştu.

Sallantı yaşandığında herkesin korktuğunu, bazı işletmelerin saat 3‘ten sonra paydos ettiğini söyleyen Yalçın, “Sallantı olduğu zaman insanlar herkes korkuyor, işçilerimiz de korkuyor. Bizler de işverenler olarak korkuyoruz, dışarı çıkıyoruz. Dünkü 3 depremde de işçilerimiz korkarak hep beraber dışarı çıktı. Genelde de organizemizin yüzde 90’ı saat 3’ten sonra paydos ettiler. Haliyle psikolojik olarak bazı izler bırakıyor” ifadelerini kullandı.

‘DEPREM BÖLGELERİMİZDE NEYE İHTİYAÇ VARSA BURADAN GÖNDERİLİYOR’

Deprem bölgesine yapılan yardımların hala devam ettiğini vurgulayan OSB Başkanı Yalçın, “Orada çok güzel başarılı bir çalışmaya imza attık. Tabii bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir mülkiye baş müfettişimiz burada, fuar alanımızda yine aynı şekilde gelen hizmetler burada güzelce ayrıştırılıyor paletleniyor. Deprem bölgelerimizde neye ihtiyaç varsa buradan gönderiliyor. Sistemimizde hiçbir sıkıntı yok. Süreç devam ediyor” diye konuştu.