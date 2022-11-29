Başkan Yalçın: “Osmanlı Sokağı’nın bozulan imajı düzeldi”

Talas Belediye Başkanı Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mevlana Sosyal Tesisindeki toplantıda konuşan Başkan Yalçın, sözlerine muhtarlara belediye olarak yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

Herkesin yaptığı işi en iyi şekilde gerçekleştirmesiyle ülke kalkınmasının sağlanacağını vurgulayan Yalçın, “Biz de işimizi iyi yapmak, iyi iş yapmak adına sizlerle defalarca bir araya geliyoruz, geldik ve geleceğiz de. Geniş katılımla muhtarlar toplantısı yaptığımızda kırsal ile merkezin konuları farklı olduğundan konular dağılabiliyordu. Kırsalda ahır samanlık denilirken merkezde kentsel dönüşüm gibi konular gündeme geliyor. Her yerin konusu elbette önemli ama hepsini birbirine karıştırmadan daha somut şekilde işi yoluna koymamız lazım. O nedenle arada merkez muhtarlarımızla bir araya gelip yüzde 80’lik nüfusun yaşadığı merkezin değerlendirmesini daha hızlı ve yoğun bir şekilde yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“OSMANLI SOKAĞI’NIN İMAJI DÜZELDİ”

Konuşmasında merkez ile ilgili konulara da değinen Yalçın, “Önümüz kış. Kar kış tedbirlerimizi şimdiden aldık ama yine de sizlerin görüşlerini alarak hiçbir ihmale fırsat vermemek istiyoruz. Diğer yandan Talas, Kayseri’nin yeme içme mekânı oldu. Elbette bir miktar Melikgazi ve Kocasinan’da var ama akşamları ben ‘kavimler göçü gibi’ diyorum insanlar Talas’a geliyor. Otoparklarda park edecek yer bulunamıyor. Bunu da kriz değil bir fırsat gibi görmenin yoluna bakmak lazım. Yeni valimizden sonra bilhassa narkotik açıdan ve gayrihukuki ile gayri ahlaki açılardan da işin üstüne çok gidiyoruz. Bilhassa Osmanlı Sokağı’nın imajıyla ilgili sıkıntı vardı. Elhamdülillah son birkaç aydan beri artık düzeldi” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, konuşmasının sonunda muhtarlıkların masa sandalye gibi ihtiyaçlarıyla birlikte tefrişatının da gelecek yıl tamamlanması sözünü verdi.

Daha sonra konuşan muhtarlar da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.