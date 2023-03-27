Başkan Yalçın, paket yemek servisi yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2 yıl önce Ramazan Ayı'nda başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulamasında vatandaşlara paket yemek servisi yaptı.

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  • 27.03.2023 11:17
  • Güncelleme: 27.03.2023 12:18
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Başkan Yalçın, paket yemek servisi yaptı
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2 yıl önce Ramazan Ayı’nda başlatılan ve bu yıl da devam eden ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın’ uygulamasında vatandaşlara paket yemek servisi yaptı.

Belediyenin pişirdiği yemekleri, vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı uygulamanın Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmanlı Kültür Sanat Evi’nde gerçekleştirilen programına katılan Başkan Yalçın, burada önce vatandaşlarla sohbet edip Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti ardından da paket yemek dağıtımı yaptı.

Burada kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Ramazan iyilik ayı, merhamet ayı, yardımlaşma ayı. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri nice Ramazanlara hayırla ulaştırsın. Tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun. Bu ay vesilesiyle afetten etkilenen kardeşlerimizin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk kez 2021 yılı Ramazan Ayı’nda başlatılan ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın’ uygulamasında Ramazan Ayı boyunca her gün depremzede, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 1000 kişiye 4 kap yemekten oluşan paketler ulaştırılıyor.

Dağıtım noktaları nereler?

Ramazan boyunca her gün saat 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama çerçevesinde Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahalle Meydanı ve Mevlana Mahalle Meydanı Selçuklu Evi olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek servisi yapılıyor. Büyük beğeni toplayan uygulama Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.

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İHA

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