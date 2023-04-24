Başkan Yalçın personelle bayramlaştı: 'Sizlerin sayesinde Talas Belediyesi konuşuluyor'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında görev yapan personelle bayramlaştı. Burada konuşan Başkan Yalçın, 'Belediyeyi sizler temsil ediyorsunuz. Kayseri'de sizlerin sayesinde Talas Belediyesi konuşuluyor.' dedi.

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  • 24.04.2023 15:34
  • Güncelleme: 24.04.2023 17:28
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Başkan Yalçın personelle bayramlaştı: 'Sizlerin sayesinde Talas Belediyesi konuşuluyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında görev yapan personelle bayramlaştı. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Belediyeyi sizler temsil ediyorsunuz. Kayseri’de sizlerin sayesinde Talas Belediyesi konuşuluyor.” dedi.

Meclis Salonundaki bayramlaşma törenine Başkan Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye hizmet binasındaki personel katıldı. Sözlerine “Çok değerli mesai arkadaşlarım hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun.” diye başlayan Başkan Yalçın, “Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bayramla aynı olduğu için neşeli oldu. Cenabı Allah bizleri nice bayramlara sağlıkla eriştirsin.” temennisinde bulundu.

“ŞÜKÜRLER OLSUN İTİBARLI BİR BELEDİYEYİZ”

Konuşmasında personelin çalışmasından övgüyle bahseden Başkan Yalçın, “Belediyeyi sizler temsil ediyorsunuz. Ben her yönden bakınca belediyeciliği çok keyifli bir iş olarak görüyorum. Artık biraz da şükürler olsun bizim gibi kurumsallıkta öne çıkmış, aynı zamanda da itibarlı bir müessesede çalışıyorsanız değmeyin keyfe. Çok şükür bu noktada Kayseri’deki bütün belediyelerimiz böyle. Hele hele şu anda Kayseri’de Talas Belediyesi konuşuluyor. Siz bunu fark ediyorsunuz. ‘Hayat Talas’ta var’ diyorlar. Biz de hep beraber bunu daha da keyifli hale getirmek üzere canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. Şükürler olsun itibarlı bir ilçede ve itibarlı bir kurum olan Talas Belediyesinde çalışıyoruz. Bunu böyle hissetmeseydiniz olmazdı. Sizlere bunu hissederek çalıştığınız için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Yalçın sözlerini “Hepinize sağlık, mutluluk dolu, nice güzel günlerde, bayramlarda buluşmak üzere esenlikler diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.” diyerek tamamladı. Başkan Yalçın konuşmasının ardından salonun girişinde personelle bayramlaşarak kolonya ve çikolata ikram etti.

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İHA

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