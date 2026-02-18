Başkan Yalçın, 'Ramazan Rahmetin, Bereketin ve Kardeşliğin İklimidir'

  • Haberler
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Talaslıların ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yalçın, bu mübarek ayın sadece oruç değil; paylaşma, dayanışma ve gönül köprüleri kurma ayı olduğuna dikkat çekti.

“RAMAZAN’IN RAHMETİ TÜM İNSANLIĞI KUŞATSIN”

Mesajında Ramazan’ın bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

“Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan’a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÖZEL RAMAZAN PROGRAMLARI

Ramazan ayı boyunca kültürel ve sosyal etkinliklerin de süreceğini belirten Başkan Yalçın, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli programlar düzenleneceğini duyurdu.

Birbirinden özel çocuk oyunları, konserler, söyleşiler ve ailelere yönelik etkinliklerle Ramazan akşamlarının manevi ikliminin daha da zenginleşeceğini belirten Başkan Yalçın, tüm vatandaşları bu programlara davet ederek mesajını tamamladı.

Başkan Yalçın, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana Restoran’da her akşam 300 kişilik iftar sofrası kurulacağını da sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

