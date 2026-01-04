Başkan Yalçın: 'Talas'ta sağlık sadece hizmet değil, bir sorumluluk'

Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı bilimsel ve planlı mücadeleyi esas alan Talas Belediyesi, bu alandaki bilgi ve saha tecrübesini artık eğitim kürsüsüne taşıyarak örnek bir rol üstleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitiminde Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez öğrenen değil, öğreten tarafta yer aldı.

Eğitim programı kapsamında Talas Belediyesinin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları katılımcılarla ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Dezenfeksiyon uygulamaları, larva ve haşere kontrolüne yönelik yöntemler, kullanılan ekipmanlar ile uygulama planlaması, izleme ve raporlama süreçleri örnekler üzerinden aktarıldı. Gerçek saha uygulamalarıyla desteklenen eğitim, katılımcılara teorinin ötesinde pratik bir bakış açısı kazandırdı. Daha önce aynı sertifikayı almak için bu eğitimlere katılan Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli; bugün gelinen noktada edindikleri bilgi ve deneyimi eğitimci kimliğiyle paylaşarak önemli bir dönüşümün altını çizdi. Sahada edinilen tecrübeler doğrultusunda oluşturulan standart uygulama prosedürleri ve iyi uygulama örnekleri, eğitimin temel başlıkları arasında yer aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; halk sağlığına yönelik çalışmaları sadece bir görev olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda belediyecilik yolu, binayı yapmakla sınırlı değildir. İnsan sağlığını korumak, yaşam kalitesini yükseltmek ve güvenli bir çevre oluşturmak en temel önceliğimizdir. Sahada edindiğimiz tecrübeyi eğitimle paylaşmak, doğru ve bilinçli uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak adına çok kıymetlidir. Koruyucu sağlık, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi; vektörle mücadele başta olmak üzere tüm biyosidal uygulamalarını bilimsel, teknik ve sürdürülebilir esaslar doğrultusunda yürütmeye devam ediyor. Eğitimden sahaya uzanan bu kararlı yaklaşım, Talas Belediyesinin yaşam kalitesini önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.



