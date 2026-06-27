  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Yalçın, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer alan firmaları kutladı

Başkan Yalçın, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer alan firmaları kutladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025' sıralamasında yer alan Kayserili firmaları kutladı. Başkan Yalçın, 'Kayseri'nin üretim ve ihracatta elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartmaktadır' dedi.

Başkan Yalçın, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer alan firmaları kutladı

 TİM tarafından açıklanan listede Kayseri'den 19 firmanın yer aldığını ifade eden Yalçın, “Kayseri sanayisi, üretim yatırım ve ihracatta elde ettiği haklı yerini TİM sıralamasında yer alan firmaları ile bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve iç piyasadaki koşullar ne karar zor olsa da sanayicilerimiz, üretmek, yatırım yapmak ve ihracatı her geçen gün artırmak için üstün bir gayretle çalışmaktadır” diye konuştu.

Kayseri’nin 2025 yıl ihracat performansının 3.85 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Yalçın, “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alma başarısı gösteren  ve çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Kayseri sanayisi olarak üzerimize düşen görev, 2026 yılı ihracatımızı 4 milyar doların üzerine çıkarmak olmalıdır" şeklinde konuştu.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Havalar ısındı klima satışları arttı
Havalar ısındı klima satışları arttı
Yeşilhisar Belediyesi'nden Muharrem ayında aşure ikramı
Yeşilhisar Belediyesi'nden Muharrem ayında aşure ikramı
Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı
Venezuela için Türkiye’den askeri nakliye uçakları yola çıktı
SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye'de ittifaklar kaçınılmaz
SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye’de ittifaklar kaçınılmaz
Başkan Altun'dan Kayseri Şeker yönetimine 'lüks makam aracı' eleştirisi
Başkan Altun’dan Kayseri Şeker yönetimine 'lüks makam aracı' eleştirisi
Kayserispor'da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor’da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!