Başkan Yalçın, Türk Dünyası Vizyon Belgesi Programında

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldığı program hakkında düşüncelerini aktaran Başkan Yalçın, “Bu anlamlı karar; Türk dilinin bin yıllara uzanan köklü geçmişinin, zenginliğinin ve taşıdığı kültürel mirasın uluslararası alanda güçlü biçimde tescillenmesi anlamına geliyor. UNESCO’nun kararıyla birlikte Türk dilinin köklü tarihi, kadim metinleri ve kültürel sürekliliği uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmiştir. Son derece önemli ve gurur verici bir olay” dedi.

TÜRK DÜNYASININ KALBİ TALAS’TA ATTI

Talas’ın Türk dünyası için önemli bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk dünyasına yönelik önemli hizmet ve projelere imza atan bir belediyeyiz. Bunların başında Türkçe Sokağı geliyor. Türk dilinin gücünü ve güzelliğini yansıtan bu görkemli çalışmanın yanı sıra Türk dilini en güzel ve en arı şekilde kullanan Yunus Emre’nin divanının Vatikan Nüshasını hem orijinal haliyle hem de Türkçesiyle yayınlayarak kültür hayatımıza kazandırdık. Daha geçen ay 14 ülkeden 54 şair ve yazarı ilçemizde ağırlayarak güzel Türkçemizle ilgili önemli etkinliklere imza attık. Ayrıca Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi, İsa Bulağı, Hocalı Parkı, Hocalı Anıtı gibi önemli eserleri ilçemize kazandırdık. Biz Türk dünyasının gözde şehirlerinden birisiyiz. Alınan kararın 350 milyonluk Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.”