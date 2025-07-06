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Başkan Yalçın, 'Ülkenin en önemli sektörü inşaat sektörüdür'

Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Belediyecilikte 30. Yılımı tamamladım ve şuna kanaat ettim ki ülkenin en önemli sektörü inşaat sektörüdür. İnsan evalıyorsa masa, sandalye, halı, kilim, perde alır yalnızca ev almış olmaz. Bu nedenle birçok sektöre ev sahipliği ve lokomotiflk yaptığı için çok önemli görüyorum' dedi.

Başkan Yalçın, 'Ülkenin en önemli sektörü inşaat sektörüdür'

Tokgöz Grup tarafından 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı son gününde de ziyaretçilerin ilgisi ile devam ediyor. Fuarda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediyecilikte 30. Yılımı tamamladım ve şuna kanaat ettim ki ülkenin en önemli sektörü inşaat sektörüdür. İnsan ev alıyorsa masa, sandalye, halı, kilim, perde alır yalnızca ev almış olmaz. Bu nedenle birçok sektöre ev sahipliği ve lokomotiflk yaptığı için çok önemli görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum fuar çok başarılı olmuş” diye konuştu.

Haber Merkezi

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