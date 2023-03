Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedelerle iftar sofrasında

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, yurda gelişlerinde burada barınan afetzedelerle yakından ilgilenerek kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ardından ikili, vatandaşlarla birlikte sıraya geçerek iftar yemeklerini alıp masaya oturdu.

KAYMAKAM DÖNMEZ’DEN GÜÇLÜ OLMA ÇAĞRISI

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, devletin bütün gücüyle depremin yaralarını sarmaya çalıştığını ifade ederek, “Devletimizle birlikte vatandaşlarımız da sağ olsunlar yoğun bir gayret içerisindeler. Devlet ve millet el birliğiyle sorunları gidermeye çalışıyoruz. Üzüntülerimiz elbette olacak ama geleceğimiz olan çocuklarımız için, yarınlarımız için güçlü olmalıyız. İnşallah kısa sürede yaşam normale döner ve ayrıldığınız memleketinize dönersiniz. Tekrar geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Başkan Yalçın her zaman kendilerinin yanında olduklarını belirterek, “İlk günden beri depremlerin olduğu şehirlerimizde vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Biz Kayseri olarak Kahramanmaraş ile kardeş olduk. Talas Belediyesi olarak da Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat Belediyesi ile kardeş olduk. Desteklerimiz bölgeye sürüyor. Elbistan ilçemize konteyner kent yaşam alanı yaptık. 20 gün gibi kısa bir sürede 213’ü yaşam konteyneri, 51’i ofis, 22’si dükkan, 18’i sosyal mekan, 6’sı eğitim konteyneri olmak üzere toplam 310 konteynerin bulunduğu Talas Kent Yaşam Alanında konteynerlerde yatak, yorgan ve çarşaftan buzdolabına, set üstü ocaktan ısıtıcısına kadar her şeyiyle eksiksiz oluşturuldu. Helali hoş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

‘YARDIM YAĞMURU YAĞIYORDU’

Başkan Yalçın, sadece Kahramanmaraş’ta değil, Osmaniye ve Hatay’da da yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, “Bölgedeki ekiplerimizin yanında araçlarımız da çalışıyor. Şükürler olsun devlet ve millet yağmur oldu yağdı. Öyle duygu dolu anlar yaşadık ki deprem bölgesine 10 saniyede bir yardım TIR’ı giriyordu. O nedenle Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sizlere tekrar geçmiş olsun. Nice Ramazanlarda bayramlarda, güzel günlerde bir araya gelmek nasip olsun. Biz her zaman buradayız, yanındayız.” diye konuştu.