Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedelerle iftar sofrasında

 Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Mevlana Mahallesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Kredi Yurtlar Kurumundaki depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 27.03.2023 13:07
  • Güncelleme: 27.03.2023 13:07
  • 44
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedelerle iftar sofrasında

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, yurda gelişlerinde burada barınan afetzedelerle yakından ilgilenerek kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ardından ikili, vatandaşlarla birlikte sıraya geçerek iftar yemeklerini alıp masaya oturdu. 
KAYMAKAM DÖNMEZ’DEN GÜÇLÜ OLMA ÇAĞRISI
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, devletin bütün gücüyle depremin yaralarını sarmaya çalıştığını ifade ederek, “Devletimizle birlikte vatandaşlarımız da sağ olsunlar yoğun bir gayret içerisindeler. Devlet ve millet el birliğiyle sorunları gidermeye çalışıyoruz. Üzüntülerimiz elbette olacak ama geleceğimiz olan çocuklarımız için, yarınlarımız için güçlü olmalıyız. İnşallah kısa sürede yaşam normale döner ve ayrıldığınız memleketinize dönersiniz. Tekrar geçmiş olsun.” şeklinde konuştu. 
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Başkan Yalçın her zaman kendilerinin yanında olduklarını belirterek, “İlk günden beri depremlerin olduğu şehirlerimizde vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Biz Kayseri olarak Kahramanmaraş ile kardeş olduk. Talas Belediyesi olarak da Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat Belediyesi ile kardeş olduk. Desteklerimiz bölgeye sürüyor. Elbistan ilçemize konteyner kent yaşam alanı yaptık. 20 gün gibi kısa bir sürede 213’ü yaşam konteyneri, 51’i ofis, 22’si dükkan, 18’i sosyal mekan, 6’sı eğitim konteyneri olmak üzere toplam 310 konteynerin bulunduğu Talas Kent Yaşam Alanında konteynerlerde yatak, yorgan ve çarşaftan buzdolabına, set üstü ocaktan ısıtıcısına kadar her şeyiyle eksiksiz oluşturuldu. Helali hoş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.
‘YARDIM YAĞMURU YAĞIYORDU’
Başkan Yalçın, sadece Kahramanmaraş’ta değil, Osmaniye ve Hatay’da da yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, “Bölgedeki ekiplerimizin yanında araçlarımız da çalışıyor. Şükürler olsun devlet ve millet yağmur oldu yağdı. Öyle duygu dolu anlar yaşadık ki deprem bölgesine 10 saniyede bir yardım TIR’ı giriyordu. O nedenle Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sizlere tekrar geçmiş olsun. Nice Ramazanlarda bayramlarda, güzel günlerde bir araya gelmek nasip olsun. Biz her zaman buradayız, yanındayız.” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri spor camiasından, depremzede çocuklara destek

Kayseri spor camiasından, depremzede çocuklara destek

Kayserili milli okçu uluslararası turnuvaya katılacak

Kayserili milli okçu uluslararası turnuvaya katılacak

Kayseri'ye kış geri geliyor

Kayseri’ye kış geri geliyor

Başkan Büyükkılıç, Hacılar spor salonunu inceledi, basket oynadı

Başkan Büyükkılıç, Hacılar spor salonunu inceledi, basket oynadı

KAYMEK'in ödüllü projesi 'Değer Gençlik' zirvede

KAYMEK'in ödüllü projesi 'Değer Gençlik' zirvede

Hunat Camii'nde 'Enderun Usulü Teravih' geleneği devam ediyor

Hunat Camii'nde 'Enderun Usulü Teravih' geleneği devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedelerle iftar sofrasında

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedelerle iftar sofrasında

Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin en büyük sosyal tesisini, şehrimize kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin en büyük sosyal tesisini, şehrimize kazandırıyoruz'

DAHA FAZLA
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı

Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı

Kumsmall'dan çocuklara özel Ramazan etkinliği

Kumsmall'dan çocuklara özel Ramazan etkinliği

Ülkemizde 1143 Deprem Gözlem İstasyonu 7/24 işletiliyor

Ülkemizde 1143 Deprem Gözlem İstasyonu 7/24 işletiliyor

Başkan Büyükkılıç: 'Kütüphanelerimizi Kayseri'de geleceğe miras bırakıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Kütüphanelerimizi Kayseri'de geleceğe miras bırakıyoruz'

Başkan Yalçın, paket yemek servisi yaptı

Başkan Yalçın, paket yemek servisi yaptı