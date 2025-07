Başkan Yavuz: 'Astsubay Karakaya'ya yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde Astsubay Serkan Karakaya’yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binanın bahçesinde saldırıya uğradı. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz olaya tepki göstererek hukuki süreci yakından takip edeceğini duyurdu. Başkan Yavuz: “Şehidimiz Nurcan Karakaya’nın eşi ve bebek şehidimiz Bedirhan Karakaya’nın babası Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya’ ya 23 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde evinin önünde komşusu K.Y ve aile fertleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. Olayla ilgili bilgimizin olduğu ilk andan itibaren Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanlığı olarak şehitlerimizin emaneti aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli bir askeri olan Serkan kardeşimizin yanında olduk. Olayın seyrini takip ettik, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Yaşanan olayla ilgili Sayın Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla derneğimiz yapılması gerekenler noktasında Serkan kardeşimiz için gereken her şey hassasiyetle yapılmaya özen gösterilmiştir ve süreç devam etmektedir. Şehidimizin vatan için canını kanını verdiği bu vatan ve ardında bıraktığı ailesi bizlere emanettir. Türk toplumumun her ferdi bu bilinç içerisinde olmalı ve bu hassasiyetle hareket etmelidir. Yaşanan olayda ne yazık ki bu hassasiyet hiçbir şekilde gözetilmemiş, faillerin tutum ve davranışları şehidin emanetine sahip çıkmak biryana saygı sınırlarında bile olmamıştır. K.Y ve ailesi şehidimizin emaneti Serkan kardeşimizi öldüresiye darp etmiştir. Olayın faillerinin emniyetteki gözaltı halleri devam etmektedir. Bizde hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu ve buna benzer olaylarda Şehit ailelerimize ve gazilerimize toplumun her ferdi tarafından daha hassasiyetli davranılması temennimiz ve isteğimizdir. İlgili mercilerce bu olayın olması gereken şekilde sonuca kavuşturulacağına ve hukuka olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.