Başkan Yavuz Güven Tazeledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ali Yavuz güven tazeledi.

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  • 05.02.2023 16:16
  • Güncelleme: 05.02.2023 17:58
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Başkan Yavuz Güven Tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ali Yavuz güven tazeledi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda Ali Yavuz, Yılmaz Üçkan ve Mete Kurt başkanlık için yarıştı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda 175 oy alan Ali Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer adaylar Yılmaz Üçkan 106, Mete Kurt ise 28 oy aldı.

İHA

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