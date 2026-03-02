Başkan Yelkara, 'Kadınların çalışma hayatlarını rahatlatmak, desteklemek gerekiyor'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) KAÇEP İl Başkanı Nurten Yelkara Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Başkan Yelkara, kadınların çalışma hayatlarını desteklemek ve kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için projelerin arttırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çalışan annelerin çocukları için kreş imkanlarının yaygınlaştırılması, fazlalaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devlet kurumları ve özellerde kreşlerimiz tamam ama bu büyük fabrikalarda, yoğun katılımın olduğu fabrikalarda kendi bünyesinde de kreşlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızın çalışma hayatlarını rahatlatmak, desteklemek gerekiyor. Kayseri biliyorsunuz, üretim ve ticaret merkezi. Güçlü bir şehir. Fakat kadın istihdamının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sanayide, üretimde, hizmet sektöründe, girişimcilikte bu şekilde kadınlarımızın daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yetersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kadınların iş hayatına katılması, ekonomik kalkınmaya ve toplumsal gelişim için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her işi yapabiliyor kadınlar. Erkeklerin yapamadığı birçok şeyi kadınlarımız da yapabiliyor” şeklinde konuştu.