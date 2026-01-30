Başkan Yılmaztürk, 'Emekli maaşları, insanca yaşayacak seviyeye çekilmeli'

Türkiye Emekli ve Emekçiler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Eyt Dernek Başkanı İsmail Yılmaztürk, güncel emekli maaşlarına yönelik yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye'de 2026 yılı itibarıyla emekli ve vekil maaşları arasındaki devasa fark, kamuoyunda infiale yol açmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğu bir dönemde, aynı zamanda emekli olan bir milletvekilinin aylık kazancının 450 bin TL'yi aşması, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerini temelden sarsmaktadır. Bu durum, "Milletin Vekiline Sefa, Milletin Aslına Cefa" sözünü ne yazık ki acı bir gerçek haline getirmiştir. Bir yanda yıllarca ülkesine hizmet etmiş, geçim sıkıntısıyla boğuşan on binlerce emeklimiz, diğer yanda ise halkın temsilcisi olması gereken ancak astronomik maaşlar alan bir zümre bulunmaktadır. Bu zümrenin içinden bazı kişiler maaşlarının hala yetmediğini belirtmektedir. Hazırladığımız görsel, bu çarpıcı tabloyu en açık haliyle gözler önüne sermektedir: Bu kabul edilemez uçurum, toplumun farklı kesimleri arasında derin bir kutuplaşmaya ve hakkaniyet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Vatandaşlarımız, emeklerinin karşılığını alamadıkları, yaşam standartlarının her geçen gün düştüğü bir ortamda, seçilmiş temsilcilerinin bu denli ayrıcalıklı bir yaşam sürmesini anlamakta zorlanmaktadır. Talebimiz nettir: Emekli maaşları, insanca yaşayacak seviyeye çekilmeli ve alım gücü enflasyon karşısında korunmalıdır. Çifte maaş uygulamalarına son verilmeli, kamu kaynaklarının adil ve eşitlikçi dağıtımı sağlanmalıdır. Sosyal adalet ilkesi, yasama ve yürütme organlarının tüm uygulamalarında temel alınmalıdır. Hükümeti ve tüm siyasi partileri, bu konuyu ciddiyetle ele almaya, popülist yaklaşımlardan uzak durarak kalıcı ve adil çözümler üretmeye davet ediyoruz. Milletin aslına reva görülen bu cefa son bulmalı, Türkiye'de herkes için onurlu bir yaşam mümkün hale gelmelidir” ifadelerinde bulundu.