Başkan Yılmaztürk, 'Emekli maaşlarının yoksulluk ve açlık sınırlarının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz'

Kayseri EYT Dernek Başkanı ve Türkiye Emekli ve Emekçiler Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaztürk, emekli maaşına uygulanan zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaztürk, “Bugün açıklanan son verilere göre, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, Temmuz–Aralık 2025 dönemine ait enflasyon farkına göre belirlenmiştir. Ancak bu artış, toplumumuzun geniş kesimi tarafından ağır ekonomik koşulların altında eriyen maaşlar için yetersiz olarak değerlendirilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temel emekli maaşlarına yapılacak artış yüzde 12,19 olarak uygulanacaktır. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.925 TL seviyesinde olması beklenmektedir bu gelecek maaş zammı kök maaşlara geleceği için en düşük emekli maaşına yasal düzenleme gerekmektedir, yani birçok emeklinin temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlandığı bir eşik devam edecektir. Bugün Türkiye’de emekliler, artan kira, elektrik-doğalgaz faturaları, gıda ve sağlık harcamaları gibi temel giderlerde ciddi baskı ile karşı karşıyadır. Emeklilerin önemli bir kısmı maaşlarının büyük bir oranını sadece barınma ve mutfak masraflarına ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, özellikle dar gelirli emeklilerde öğün kısıtlaması, sağlık harcamalarının ertelenmesi ve yaşam standardının düşmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yerel haberlerde ve saha görüşlerinde de birçok emekli, yeni zam oranının “yaşam maliyetlerini dengelemeye yetmediğini” ifade etmektedir. Bazı bölgelerde emekliler, maaşlarının en temel ihtiyaçlara dahi yetmediğini dile getirmektedirler. Bu ekonomik tablo karşısında bizler; Emekli maaşlarına yapılan artışın sadece enflasyon farkına bağlı kalmayarak gerçek hayat koşullarına uygun şekilde artırılmasını, özellikle düşük gelirli emekliler için ek refah payı ve seyyanen zam imkanlarının hayata geçirilmesini, emekli maaşlarının yoksulluk ve açlık sınırlarının üzerine çıkarılmasını yetkililerden talep ediyoruz. Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerimizin ekonomik güvenliği ve onurlu yaşam sürdürebilmeleri, sosyal adalet ve toplumsal barış açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.