  • Başkanı Hisarcıklıoğlu:' Döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır '

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır. Söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır' dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılması ve destek oranının artırılması için  çağrıda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan'da sona ermektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman koşullarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

